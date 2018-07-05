В Хакасии мужчина прострелил ногу ребенка за отказ убрать мусор

В Хакасии следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) против 50-летнего жителя пос. Усть-Абакан.

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Он обвиняется в том, что прострелил ногу 9-летнего мальчика из пневматического оружия.

Мужчина пытался заставить детей, игравших на улице, убрать мусор возле его дома. При этом мужчина был нетрезв.

Дети отказались убирать оставленный неизвестно кем мусор. Разозлившись, злоумышленник сходил за пневматическим оружием и выстрелил в одного из игравших мальчиков, ранив в ногу.

Свидетели происшествия сразу отвезли ребенка в Усть-Абаканскую больницу, а «борца за чистоту» задержали полицейские. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении его под стражу.