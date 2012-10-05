Планетарий в Красноярске этим летом превратится в кинотеатр

С 1 июля самый большой в Красноярске планетарий музея науки «Ньютон Парк» перешел на режим работы кинотеатра — в нем покажут сразу несколько нескольких научно-популярных фильмов о космосе.

«Если раньше поход в планетарий включал сеанс полнокупольного фильма (до недавнего времени в репертуаре их было четыре), практикум по астрономии и экскурсию по выставке «Космодром», то с июля планетарий переходит на режим работы кинотеатра: с регулярно обновляющимся расписанием и премьерами — только без попкорна. Зрители смогут выбрать между полной программой (выставка и фильм) и сеансом в планетарии, — рассказали в интерактивном музее науки «Ньютон Парк».

В планетарии уже стартовал показ сразу нескольких новых фильмов, которые значительно расширяют знания зрителей об устройстве Вселенной.

Фильм «Возвращение на Луну навсегда» — рассказ о том, как команды ученых и инженеров со всего мира соревновались между собой в попытке успешно посадить на Луну современный управляемый луноход.

Картина «Два стёклышка: Удивительный телескоп» поведает об истории телескопа, об ученых, которые совершили революционные открытия с помощью этого инструмента, и перенесет зрителя в самые крупные в мире обсерватории.

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Фильм «Астралис» отличается удивительным визуальным рядом и прекрасной музыкой. Зритель узнает всё о жизненном цикле звезд: от момента рождения в звездной колыбели до превращения в черную дыру или сверхновую.

Наконец, интерактивный фильм «Удивительная планета» с великолепными спецэффектами особенно понравится детям. Их ждет увлекательное путешествие по самым загадочные и отдаленным уголкам нашей планеты.

С июля изменится и стоимость посещения планетария. Сеанс полнокупольного фильма обойдется в 200 рублей. Комплексная программа (сеанс плюс экскурсия по выставке «Космодром») стоит 300 рублей. Узнать расписание можно здесь.