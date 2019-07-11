Красноярцам рассказали, как довести телевизор до ума

Интернет-провайдер «Сибирские сети» до 31 июля проводит акцию – все, кто подключатся к одному из специальных пакетных предложений «Интернет 60 Мбит/с и 110+ SD-каналов IPTV» за 450 руб/мес или «Интернет 100 Мбит/с и 110+ SD-каналов IPTV» за 550 руб/мес*, получат в аренду приставку NAG Vermax UHD 200. Стоимость пользования приставкой - 1 рубль в месяц на весь срок действия тарифного плана, а также шесть месяцев скидки на выбранное пакетное предложение.

«Если вы уже являетесь абонентом «Сибирских сетей», то также можете забрать домой приставку по акции. Подключите услугу «ТВ с приставкой» и смотрите 110+ SD-каналов или «ТВ 2.0 с приставкой», где есть более 110 SD- и более 20 HD-каналов, дома с помощью приставки всего за рубль в месяц. Ваш телевизор станет по-настоящему умным!», - рассказали в компании.

Если телевизор не относится к категории SmartTv, то с помощью приставки NAG Vermax UHD 200 на платформе Android можно смотреть более 100 телеканалов в цифровом и HD-качестве, YouTube и «ВКонтакте», пользоваться приложениями из Play Market, виджетами погоды и времени, а также воспроизводить медиафайлы с USB-носителей.

Подключение возможно при наличии технической возможности. Акция доступна для новых абонентов и действующих абонентов ШПД (не пакетных тарифных планов), физических лиц. Подробности и условия предложения на сайте www.sibset.ru, в абонентских отделах в Красноярске или по телефону 8-800-250-02-11. Подробности акции здесь.

* Стоимость пакетных предложений указана с учетом скидки на первые шесть месяцев пользования услугой. По истечении полугода плата за «Интернет 60 Мбит/с и 110+ SD-каналов IPTV»составит 650 руб/мес, а за «Интернет 100 Мбит/с и 110+ SD-каналов IPTV» - 800 руб/мес.