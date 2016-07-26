Производителя фальсифицированного кислорода оставили на свободе

В Лесосибирске осудили предпринимателя, поставлявшего в две больницы фальсифицированный медицинский кислород. Об этом 6 июля сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Жителя Лесосибирска обвинили в том, что с января по март прошлого года он незаконно производил медицинский газообразный кислород. Газ, считающийся лекарственным средством, он поставлял по контракту в Лесосибирскую межрайонную больницу № 1 и Енисейскую районную больницу.

Суд признал предпринимателя виновным в незаконном производстве лекарственных средств (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ) и обращении фальсифицированных или незарегистрированных средств ( ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, но без штрафа. Оборудование, которое мужчина использовал для производства кислорода, конфисковали.