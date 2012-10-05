У жителя Красноярского края украли 150 кг рогов

33-летнему жителю Норильска грозит до 5 лет колонии за кражу 150 кг оленьих рогов. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

Рога злоумышленник украл у предпринимателя, который приобрел их для изготовления сувениров. В шести мешках он хранил их в гараже, которым пользовался вместе с компаньоном. Но тот однажды зашел в гараж с приятелями и не запер его. Один из них — 33-летний ранее судимый злоумышленник — воспользовался этим и похитил имущество. Он перевез рога к себе домой, но сбыть их не успел. Полицейские задержали его, а рога вернули владельцу.

За кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.