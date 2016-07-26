В заповеднике поймали убившего медвежонка и оленей браконьера

В Саянской тайге поймали браконьера-рецидивиста, сообщили 26 мая в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

Жителя села Верхне-Усинское инспекторы обнаружили в центральной части заповедника. При нем на момент задержания был небольшой запас продуктов, топор, нож и 15 петель, еще 300 ловушек он снял вместе с инспекторами — любитель незаконной охоты добровольно показал места, где они установлены и отпустил попавшуюся кабаргу.

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«К сожалению, не всем животным так повезло, и в других петлях инспекторы нашли четырех самок кабарги и одного медвежонка. Отметим, что ранее этот гражданин уже задерживался и был оштрафован на сумму 600 тыс. рублей. Каков размер ущерба в этот раз — сейчас говорить рано», — рассказали в пресс-службе.

Нарушителя передали полицейским для составления материалов для привлечения к мужчины ответственности.