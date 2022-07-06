Насильно переселенная школа искусств Академгородка лишилась имущества из-за аварии (видео)

Насильно переселенная в новое помещение школа искусств № 16 Академгородка из-за крупной коммунальной аварии лишилась имущества, в том числе дорогостоящих музыкальных инструментов. Об этом Newslab.ru сообщили родители учеников и местные жители.

Минувшей ночью помещение, куда во время спешного переезда складировали всё имущество — учебники, ноты, музыкальные инструменты, мебель и прочее — оказалось залито канализационными стоками. Грязная вода стоит выше 15 сантиметров от пола.

Школа искусств № 16 весной этого года была вынуждена согласиться на переезд из здания, где она проработала почти 15 лет (Академгородок, 19г). Скандал с выселением инициировала директор соседней гимназии № 13 — им не хватало места для будущих первоклассников.

В итоге мэрия смогла погасить конфликт ценой двойного переезда. Школу искусств решили переселить в расположенное неподалеку помещение детской библиотеки им. Блока (пристройка к жилому дому Академгородок, 21). Оно меньше по площади, но родители и педагоги вынужденно согласились на этот компромисс под угрозой выселения из Академгородка. Библиотека же тоже вынужденно переехала на меньшие площади в том же здании (вторая пристройка к дому Академгородок, 21).

Сейчас в новом помещении школы искусств шел срочный ремонт, чтобы успеть к 1 сентября. Теперь управлению культуры администрации Красноярска придется решать проблему с уничтоженным имуществом учебного заведения.