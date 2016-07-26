В Красноярский край из Татарстана завезут редких хищников

В Татарстане создают центр восстановления популяции ирбиса, сообщило издание ТАСС.

В России снежные барсы, ирбисы, встречаются в горах Алтая, Западного и Восточного Саяна, Тувы и Бурятии. По оценкам экспертов, в стране осталось не более 70 особей занесенного в Красную книгу хищника, а всего в мире обитает около 4 тысяч ирбисов. Главной угрозой для них являются браконьеры, которые охотятся на барсов ради шкуры. Кроме этого, животные погибают случайно, в петлях, которыми ловят кабаргу.

Восстановить популяцию планируют в Татарстане, на базе охотничьего хозяйства «Свияжск» в Зеленодольском районе. Сейчас здесь занимаются разведением маралов, косуль, фазанов и кроликов. Котят будут содержать в охотничьем хозяйстве до восьми месяцев, а потом передавать в Саяно-Шушенский заповедник, где их подготовят к жизни на воле. «Саяно-Шушенский заповедник — типичная территория обитания снежного барса, здесь проходит северная граница ареала ирбисов», — пояснила заместитель директора заповедника Альбина Скляр.

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В Саяно-Шушенском заповеднике уже живут несколько снежных барсов. Один из них, Ихтиандр, «прославился» своей способностью переплыть Енисей. Второго самца, Монгола, привозили в Хакасию в 2011 году, чтобы на него мог посмотреть президент страны Владимир Путин. Фотоловушки не фиксировали его с 2015 года. Возможно, он уже умер от старости. Кроме этого, в заповеднике обитает самка, которая весной 2014 года родила трех котят, и еще один безымянный самец.