«Кабарга кричала как ребенок»: дело убивавшего оленей браконьера стало уголовным (видео)

Охотившегося в саянской тайге браконьера-рецидивиста привлекут к уголовной ответственности, сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в конце мая пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника сообщила о задержании в Ермаковском районе Красноярского края браконьера, убившего медвежонка и несколько самок кабарги. Еще одного попавшегося в ловушку оленя выпустили на волю — перепуганное животное кричало, как ребенок. Всего за два дня мужчина расставил в тайге 300 металлических петель, которые потом снял вместе с сотрудниками заповедника. Ущерб от незаконной охоты составил 570 тыс. рублей.

Полицейским браконьер рассказал, что заготавливал мясо и шкуры животных для личного пользования. В отношении 52-летнего жителя Ермаковского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ за незаконную охоту. Ему может грозить арест на срок до полугода.

Стоит отметить, что это не первое задержание для охотника — ему уже присуждали штраф в размере 600 тыс. рублей.