«Газпромнефть» заправит автомобили «Шелкового пути»

Сеть АЗС «Газпромнефть» стала официальным топливным партнером трансконтинентального ралли «Шелковый путь 2017». Компания использует эту возможность, чтобы в экстремальных условиях дополнительно испытать инновационное дизельное топливо.

Двухнедельный марафон «Шелковый путь» стартует 7 июля в Москве и завершится 22 июля в одной из древних столиц Китая, городе Сиане. В борьбе за главный трофей гонки — Белого Тигра — участвуют самые знаменитые экипажи ралли-рейдов трех категорий: автомобили, грузовики и мотоциклы.

Маршрут «Шелкового пути» является одним из самых протяженных и сложных.

Участники из 35 стран проедут в общей сложности 9 599 км. Им предстоит пересечь Россию, Казахстан, хребты Тянь-Шаня и пустыню Гоби, и в итоге финишировать в Китае. Почти половину маршрута — 4 094 км — составят скоростные спецучастки, идущие по бездорожью. Опасные повороты, гигантские дюны и постоянная смена ландшафтов бросят вызов гонщикам.

«В условиях напряженной гонки у экипажей просто нет права на ошибку, поэтому мы крайне внимательно относимся к выбору топливного партнера. Стабильно высокое качество топлива „Газпромнефти“ гарантирует, что экипажи смогут реализовать весь потенциал своей техники и добиться наиболее эффективных результатов», — отметил руководитель проекта Международного ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

«Качество топлива всегда было нашим приоритетом: мы предъявляем к своим продуктам высокие требования и испытываем их в самых экстремальных условиях. С этой точки зрения маршрут „Шелкового пути“ является идеальным полигоном для тест-драйва нового топлива Дизель Опти. Впервые оно поступило в продажу на наших АЗС в Сибири, и уже с успехом прошло испытание суровыми морозами. Настало время испытать его жарой и бездорожьем Евразии», — говорит Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпромнефти».

В рамках ралли новое дизельное топливо будет испытано на официальных внедорожниках проекта: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Hilux. Также специально для испытаний автомобили предоставит компания Jaguar Land Rover Россия: компактные внедорожники Land RoverDiscovery Sport и новые Land Rover Discovery пятого поколения.