Житель Красноярского края построил дом из соломы (видео)

Житель села Черемшанка Курагинского района Красноярского края построил дом из соломы. С его слов, материал оказался устойчивым к сибирским морозам — хотя дом еще целиком не утеплен, он успешно провел там первую зиму.

Материал брался с полей после уборки урожая. Хозяин дома рассказал, что соломенные блоки делал сам: сушил солому и прессовал. Также использовал глину и песок. Технология трудоемкая, но не дорогая.

«Объем получился два КамАЗа, то есть десять больших тюков. Глины я привез две телеги и где-то четыре телеги песка (имеется в виду тракторная, тонны 2-3)» — рассказал журналистам житель села Владимир Сергиенко.

Соседи мужчины заявили, что будут перенимать его опыт.