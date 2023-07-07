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Житель Красноярского края построил дом из соломы (видео)
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Житель Красноярского края построил дом из соломы (видео)

7 июля 14:21
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Житель села Черемшанка Курагинского района Красноярского края построил дом из соломы. С его слов, материал оказался устойчивым к сибирским морозам — хотя дом еще целиком не утеплен, он успешно провел там первую зиму.

Материал брался с полей после уборки урожая. Хозяин дома рассказал, что соломенные блоки делал сам: сушил солому и прессовал. Также использовал глину и песок. Технология трудоемкая, но не дорогая.

«Объем получился два КамАЗа, то есть десять больших тюков. Глины я привез две телеги и где-то четыре телеги песка (имеется в виду тракторная, тонны 2-3)» — рассказал журналистам житель села Владимир Сергиенко.

Житель Курагинского района за пару месяцев построил себе дом из соломы

Видео: www.enisey.tv

Соседи мужчины заявили, что будут перенимать его опыт.

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