«Мы окружены, горит всё!»: как полыхали Канск и Лесосибирск

24 мая стало трагическим днем в истории Красноярского края. Сильнейшие пожары произошли сразу в пяти населённых пунктах — в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района. Огнём повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама. Есть жертвы. Мы собрали самые страшные фото вчерашних пожаров.

Канск

24 мая в Канске загорелись жилые дома и лесопилка. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Жилые дома горели на ул. Тихой, 2-й Тихой и 1 Мая, а лесопилка — в посёлке Строителей — всего 20 домов.

«Канск буквально окружён пожарами, — сообщает местное издание „Канские ведомости“. — Как сообщили нам в канской пожарной части, из Ирбейского и Нижнеингашского районов привлекли дополнительную технику».

По данным следователей, всего сгорело 52 дома. Спасатели же сообщили, что полностью или частично огонь повредил 71 дом. 339 человек, в том числе 47 детей, остались без жилья. Следователи сообщили о двух погибших — они стали первыми жертвами природных пожаров в этом сезоне.

Лесосибирск

Вчера горел и Лесосибирск — там из-за горящей травы и леса перекрыли движение по трассе Красноярск — Енисейск. По данным пользователей соцсетей, пожары бушуют в поселке Стрелка под Лесосибирском. «В Стрелке горят улицы! Очень серьёзно», — рассказали местные жители. По сообщению МЧС, в городе горело 8 жилых домов и 2 лесоперерабатывающих предприятия.

«На участке со 178-го по 180-й километр Енисейского тракта из-за сильного задымления ограничена видимость, — рассказали в полиции Лесосибирска. — На месте пожара находятся руководители отдела полиции и участковые уполномоченные полиции, работают три экипажа ДПС. Наиболее сложная обстановка сложилась в микрорайоне Абалаковский перевал в Лесосибирске, где ветер несет пал травы в сторону складских помещений».

В Дзержинском районе Красноярского края загорелся трехквартирный дом и надворные постройки на площади в 150 кв. метров.

В двух случаях из трех причиной пожаров, по предварительной версии, стал поджог сухой травы при сильном ветре.

Со вчерашнего дня на всей территории Красноярского края действует режим ЧС. Для защиты населенных пунктов задействовали воздушную технику: два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России, также в готовности к вылету в аэропорту городе Чита находился самолет-амфибия Бе-200ЧС. Ми-8 работают в районе Лесосибирска и Канска, самолет Ил-76 — в центральной зоне Красноярского края.

Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье — по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жильё должно быть предоставлено — заявил губернатор Виктор Толоконский.