Следователи проверяют обстоятельства смерти мальчика во время операции

В Канском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего мальчика на операционном столе.

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Сообщение о том, что в районной больнице умер ребенок, поступило в правоохранительные органы 8 июля.

Известно, что он умер 7 июля во время проведения операции. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти мальчика.

Уголовное дело по факту смерти маленького пациента пока не возбуждено.