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Следователи проверяют обстоятельства смерти мальчика во время операции
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В Красноярском крае

Следователи проверяют обстоятельства смерти мальчика во время операции

9 июля 11:12
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В Канском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего мальчика на операционном столе.

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Сообщение о том, что в районной больнице умер ребенок, поступило в правоохранительные органы 8 июля.

Известно, что он умер 7 июля во время проведения операции. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти мальчика.

Уголовное дело по факту смерти маленького пациента пока не возбуждено.

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