Музыканты на крыше и «Английский для души»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 10 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 10 июля составит 24°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В 11:00 руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о промежуточных итогах формирования продленки в детских садах. По желанию родителей дети смогут оставаться в садиках до 21:00. Татьяна Ситдикова ответит на следующие вопросы: сколько будет стоить такая услуга, когда заработают группы продлённого дня, жители какого района наиболее заинтересованы в открытии продлёнок и т.д. Подробнее читайте на Newslab.ru.

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В 12:30 состоится брифинг на тему обустройства нового общественного пространства «Сквер геологов». Представители администрации, подрядной организации и инициаторов строительства сквера расскажут об основных этапах создания сквера, его наполнении и исторической значимости объекта на карте Красноярска. Место: строительная площадка у здания по адресу: ул. Карла Маркса, 62. Подробнее читайте на Newslab.ru.

На Каменке красноярцев ждут на бесплатных занятиях «Английский для души» (18+). Участники этих встреч дискутируют на самые разные темы и придумывают проекты. Например, разрабатывают концепции необычных магазинов, читают отрывки самых знаковых произведений зарубежной литературы, фантазируют над тем, какие могли бы быть праздники, а также многое другое — и всё это на английском. Встречи проводятся для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу языка и усовершенствовать свои разговорные навыки. Начало в 19:00.

В ТРЦ КомсоМолл пройдет выступление группы Твоё Далеко совместно с оркестром (18+). На сцену выйдет 14 музыкантов: 2 скрипки, альт, виолончель, труба, саксофон, тромбон, 2 гитары, бас, ударные, 2 синтезатора, вокал и бэк-вокал. Кроме того, специально для этого концерта группа готовит световое оформление. Начало в 21:00.