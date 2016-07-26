Напротив красноярского «Биг-Бэна» начали разбивать новый сквер

В Красноярске, напротив «Биг-Бэна», начались работы по устройству сквера Геологов. Об этом сообщили в Ассоциации глав северных территорий Красноярского края, которая является одним из инициаторов этого проекта.

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Сейчас территория огорожена забором. За ним появится скульптурно-мемориальный комплекс с зоной отдыха. Сама скульптура «Геолог» сейчас как раз изготавливается.

«Работы будут завершены к концу этого года, — говорят в ассоциации, — хотя, все будет зависеть от финансирования».

Сквер «Геолог» возводится на деньги частных лиц и предприятий-недропользователей. Каких именно — не уточняется. Равно как и объем финансирования.