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Напротив красноярского «Биг-Бэна» начали разбивать новый сквер
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Напротив красноярского «Биг-Бэна» начали разбивать новый сквер

6 июля 16:42
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В Красноярске, напротив «Биг-Бэна», начались работы по устройству сквера Геологов. Об этом сообщили в Ассоциации глав северных территорий Красноярского края, которая является одним из инициаторов этого проекта.

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В центре Красноярска появится скульптура «Геолог»

Сейчас территория огорожена забором. За ним появится скульптурно-мемориальный комплекс с зоной отдыха. Сама скульптура «Геолог» сейчас как раз изготавливается.

«Работы будут завершены к концу этого года, — говорят в ассоциации, — хотя, все будет зависеть от финансирования».

Скульптура «Геолог»
Проект новой скульптурной композиции в центре Красноярска
Проект новой скульптурной композиции в центре Красноярска
Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Сквер «Геолог» возводится на деньги частных лиц и предприятий-недропользователей. Каких именно — не уточняется. Равно как и объем финансирования.

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