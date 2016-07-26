Красноярских старшеклассников знакомят с миром профессий

Бойцы Трудового отряда главы города в летний период не только благоустраивают Красноярск, но и посещают с экскурсиями предприятия, обычно закрытые для посещений, где знакомятся с профессиями и узнают о перспективных видах деятельности.

Мероприятия организует для ребят Центр занятости населения Красноярска в рамках совместного проекта с оператором Трудотряда — Центром путешественников. На прошедшей неделе старшеклассники посетили музей красноярского водопровода на территории острова Посадный, экскурсию для них провели специалисты компании «КрасКом».

Экспозиция музея представляет собой длинный исторический путь становления водопроводной сети от первой водозаборной башни до музыкального фонтана на площади перед Театром оперы и балета, работу которого также обеспечивает ООО «КрасКом», от группы рабочих, начавших строительство объекта, до почти трех тысяч сотрудников современного коммунального комплекса. Представители компании сообщили участникам о том, какие профессии всегда востребованы на предприятии, в каких образовательных учреждениях их можно получить, а также о формах поддержки, предлагаемых молодым специалистам, существующих корпоративных традициях.

Не меньше бойцов Трудового отряда впечатлила экскурсия на АО «НПП «Радиосвязь», в ходе которой они увидели работу некоторых цехов завода. На одной из площадок школьники познакомились с работой операторов станков с программным управлением: сотрудники продемонстрировали, как они задают оборудованию необходимые параметры, и как затем появляются готовые металлические элементы. Наибольший интерес школьников вызвало одно из испытательных помещений предприятия, где для тестирования сигналов спутниковых систем специальными материалами и их конфигурацией достигнуто полное отсутствие эха.

С начала летнего периода мероприятия прошли для 180 старшеклассников. Сегодня, 10 июля, участники Трудового отряда отправятся изучать историю кинематографа в КГБУК «Красноярский кинограф».