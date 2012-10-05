«По одному за раз»: на набережной Енисея остановили работу кальянщиков

За выходные в Красноярске полицейские привлекли к ответственности троих предпринимателей, сдающих в аренду кальяны, сообщили 10 июля в МУ МВД России «Красноярское».

В пресс-службе пояснили, что красноярцы часто жалуются на собирающихся набережной Енисея, между Коммунальным мостом и ул. Сурикова, молодых людей, которые предлагают кальяны с курительной смесью в аренду. При этом доказать незаконную предпринимательскую деятельность очень сложно, так как сначала необходимо провести контрольную закупку.

За эти выходные полицейским удалось доказать вину трех предпринимателей. У каждого из них изъяли сам кальян и курительные смеси к нему. Кальянщикам грозит административная ответственность — штраф от 500 до 2000 рублей по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ.