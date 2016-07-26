Красноярцев оштрафовали за пьянство, курение и маты в самолетах

За полгода в Красноярске привлекли к административной ответственности 14 авиапассажиров-нарушителей, сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

Большая часть из нарушений пришлась на нетрезвых пассажиров — 8 человек. Часть из них поймали при допуске в стерильную зону аэропорта «Емельяново», других — в салоне самолетов. Каждого нарушителя оштрафовали на 500 рублей. «Как правило, нетрезвые пассажиры выявляются при проведении предполетного досмотра и к посадке на борт воздушного судна не допускаются, при этом теряя уплаченные за билет деньги», — рассказали в полиции.

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4 человека оштрафовали за нарушение запрета на курение в самолетах — за это предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. На таком нарушении в апреле попалась молодая супружеская пара, которая возвращалась в Красноярск из свадебного путешествия в Таиланде.

Еще двух пассажиров самолетов привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство — они нарушали общественный порядок и матерились. Они также заплатят штраф в размере 500 рублей. «В случае повторного совершения аналогичных правонарушений на виновных накладывается повышенный штраф в размере, установленном действующим законодательством», — предупредили в транспортной полиции.