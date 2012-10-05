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«Он матерился»: наглый водитель со Взлетки объяснил причины агрессии (видео)
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«Он матерился»: наглый водитель со Взлетки объяснил причины агрессии (видео)

7 сентября 9:58
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9 сентября 2017 Наглого водителя со Взлетки посадили за тонировку (видео)

Инспекторы полка ДПС нашли виновника конфликта в Советском районе Красноярска и привлекли его к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вечером 1 сентября на улице Взлетная на запись видеорегистратора попало нарушение — водитель автомобиля Lada решил объехать затор по полосе встречного движения. Там он создал аварийную ситуацию и повел себя агрессивно в отношении водителя машины, в которую чуть не врезался. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что на официальную страницу управления в соцсети поступило больше 10 сообщений об этом нарушении.

Конфликт на ул. Взлетная.

Видео: vk.com/kraschp

Дорожные полицейские начали проверку. Они установили личность 33-летнего владельца машины. В полиции мужчина пояснил, что на агрессию его спровоцировал водитель иномарки — он начал нецензурно выражаться. Это возмутило молодого человека и он попытался пнуть автомобиль, но, по его словам, не задел.

Красноярск, привлечение к ответственности агрессивного водителя

Видео: vk.com/gibdd24

Как выяснилось, Lada не была застрахована. За это владельца оштрафовали на 800 рублей. За выезд на полосу встречного движения мужчине грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода.

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