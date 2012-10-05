«Он матерился»: наглый водитель со Взлетки объяснил причины агрессии (видео)

9 сентября 2017 Наглого водителя со Взлетки посадили за тонировку (видео)

Инспекторы полка ДПС нашли виновника конфликта в Советском районе Красноярска и привлекли его к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вечером 1 сентября на улице Взлетная на запись видеорегистратора попало нарушение — водитель автомобиля Lada решил объехать затор по полосе встречного движения. Там он создал аварийную ситуацию и повел себя агрессивно в отношении водителя машины, в которую чуть не врезался. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что на официальную страницу управления в соцсети поступило больше 10 сообщений об этом нарушении.

Дорожные полицейские начали проверку. Они установили личность 33-летнего владельца машины. В полиции мужчина пояснил, что на агрессию его спровоцировал водитель иномарки — он начал нецензурно выражаться. Это возмутило молодого человека и он попытался пнуть автомобиль, но, по его словам, не задел.

Как выяснилось, Lada не была застрахована. За это владельца оштрафовали на 800 рублей. За выезд на полосу встречного движения мужчине грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода.