Наглого водителя со Взлетки посадили за тонировку (видео)

Суд Центрального района назначил пять суток административного ареста за тонировку мужчине, которого накануне задержали за движение по встречной полосе. В ГИБДД рассказали, что уже после того, как мужчина дал показания в отделе полиции, его задержали за рулем Lada Priora с тонированными стеклами. В полицию же он приезжал на другом автомобиле.

Оказалось, что водитель ранее уже привлекался за нарушение правил тонировки. Полицейские составили административный материал и доставили мужчину в суд. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил нарушителю 5 суток административного ареста.

Напомним, 1 сентября на Взлетке водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, где едва не врезался в другой автомобиль. Мужчина попытался пнуть отъезжающую иномарку.

Материалы по теме В Красноярске устроили облаву на любителей тонировки

Позже в ГИБДД свои действия агрессивный водитель объяснил тем, что водитель иномарки обругал его.

В полиции добавили, что наказание за движение по встречной полосе будет определено комиссией на следующей неделе.

Мужчине грозит штраф или лишение прав на срок до полугода.