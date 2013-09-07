Пенсионера в Талнахе заставили переплатить за лечение

Пенсионеры Талнаха пожаловались на действия администрации «Комплексного центра социального обслуживания Норильска» (КЦСОН). Одного из них, недавно перенесшего инсульт, заставили заплатить за реабилитацию много больше, чем следовало.

Некоторое время назад, перенеся инсульт и получив необходимое лечение, пожилой норильчанин был направлен на обследование и реабилитацию в КЦСОН. Там его поместили в, так называемую, социальную гостиницу и выставили счет за 93 дня пребывания в 82 770 рублей (890 рублей в сутки).

Пенсионер подписал этот договор, но когда его накопления закончились, а срок пребывания в учреждении еще не вышел, был вынужден покинуть центр.

Позже выяснилось, что в соответствии с направлением врача, его должны были определить не в гостиницу, а в стационар, где услуги, конечно, тоже не бесплатны, но стоят намного меньше и немалую часть этой суммы оплачивает краевой бюджет.

Кто виновен в сложившейся ситуации пока непонятно. Однако известно, что возглавляет КЦСОН депутат Норильского горсовета нынешнего созыва Владимир Бондарь, который также является в нем председателем комитета по социальной политике.

Недавно в возглавляемом им учреждении попытались подключить его работников к агитации за «Единую России», от которой Бондарь идет на выборы депутатов горсовета. Состоятся они 10 сентября этого года.