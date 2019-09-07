В Красноярске разыскивают опасного преступника со скорпионом

В Красноярске за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Казанцев Геннадий Янисович.

Как сообщают в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» в социальной сети, мужчине на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, темно-русые волосы средней длины, лицо продолговатое, лоб прямой, глаза карие, подбородок слегка выступает. Особые приметы: на кисти руки татуировка в виде буквы «Г», на стопе ноги с внешней стороны изображение скорпиона.

Участники группы по поиску пропавших людей написали, что видели похожего мужчину в микрорайоне Энергетики на правобережье Красноярска.

Всех, кто видел преступника или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам (391) 245-92-75 (уголовный розыск МВД) или 8-950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

В полиции напоминают, что если вы встретите человека, подходящего под описание, ни в коем случае не следует пытаться задержать его самостоятельно.

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