Следователи рассказали о поимке нечистого на руку инспектора ГИБДД

В суд передали дело минусинского инспектора ГИБДД, который попался на продаже «красивого» госномера.

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В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю напомнили, что 4 мая прошлого года расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Минусинский». По версии следствия, мужчина продал владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser 200 госномер с цифрами «700». Номерной знак сдали в ГИБДД для утилизации, но инспектор решил на этом заработать 40 тыс. рублей.

Сегодня следователи сообщили, что расследование дела завершилось и материалы уже передали в суд. Также они пояснили, что выявить преступление помог родственник бывшего владельца номера.

«В правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о том, что государственные регистрационные знаки, ранее принадлежавшие его отчиму, и после его смерти якобы уничтоженные, в настоявшее время присвоены на другой автомобиль. При этом сам пасынок ранее обращался в ГИБДД с просьбой о присвоении этих номеров на его автомобиль, но ему в регистрации было отказано», — пояснили в управлении.

Нечистого на руку инспектора уволили из МВД. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 285 УК РФ составляет до 4 лет лишения свободы.