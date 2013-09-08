Губернатор края наградил сотрудниц ГК «Покров» за вклад в отечественную легкую промышленность

Президент России Владимир Путин присвоил трем сотрудницам швейного производства группы компаний «Покров» почетные звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации». Звания удостоены начальник смены швейного цеха Зинаида Подзорова, главный технолог Ирина Косарева и швея бригады № 5 Любовь Страдных.

Губернатор края Виктор Толоконский, вручая почетные знаки, сказал, что гордится тем, сколько в Красноярском крае талантливых и целеустремленных людей.

«Своим трудом вы продолжаете вносить весомый вклад в социальное и экономическое развитие нашего региона. Вы всегда будете ориентиром, на который будут равняться ваши коллеги, ученики, близкие. Желаю успеха и новых трудовых побед на благо нашего большого края», — пожелал глава региона.

Главная ценность ГК «Покров» — это люди. Многие специалисты начинали свою трудовую деятельность на Красноярской швейной фабрике «Заря» и становились высококлассными профессионалами вместе с тем, как развивалось предприятие.

«Держать планку передового предприятия не только почетная, но и очень ответственная миссия. За годы работы мы зарекомендовали себя, как производитель качественной, удобной и функциональной одежды. Поэтому приобретая нашу продукцию, покупатель оказывает доверие, которое мы должны оправдать. Чтобы поддерживать постоянный спрос и создавать конкурентоспособную отечественную продукцию, на производстве приобретается современное оборудование, внедряются передовые технологии», — сказала Ирина Косарева.

Более 25 лет «Покров» производит одежду, которая обеспечивает комфорт в сложных, порой экстремальных условиях. В 2009 году была разработана коллекция под торговой маркой «Росомаха» для любителей активного отдыха. Сегодня она насчитывает около 250 моделей. В 2016 году появилась коллекция одежды в стиле милитари под торговой маркой «Патриот». Вся экипировка разрабатывается вместе с экспертами — опытными туристами, охотниками и рыболовами.

Помимо собственных изделий, в Центрах экипировки «Покров» всегда есть большой выбор сопутствующих товаров: обувь, снаряжение, фурнитура и знаки различия, трикотаж, головные уборы, рыболовные снасти, охотничьи и туристические ножи, товары для выживания и многое другое.

Отметим, «Покров» многие годы снабжает экипировкой сотрудников силовых структур, помогая им выполнять служебно-боевые задачи в Красноярском крае и на Северном Кавказе.

«Наш коллектив стремится к тому, чтобы имя „Покров“ было синонимом надежности и порядочности. Чтобы сохранялась за этим именем репутация компании, которая при любых обстоятельствах верна своим обязательствам перед клиентами и партнерами. От всей души поздравляем наших сотрудниц с такими высокими наградами», — подчеркнула генеральный директор ГК «Покров» Елена Кокоулина.

Продукцию группы компаний «Покров», отмеченную множеством региональных и федеральных наград, можно приобрести в Центрах экипировки «Покров» по адресам: ул. Семафорная, 289; ул. Новосибирская, 35. Тел. 8-800-500-75-52. Сайт: http://www.pokrov.ru/, группа «ВКонтакте»: vk.com/magazinpokrov.