Мужчина облил жену и младенца бензином и поджег их

В социальных сетях жителей Красноярска призывают сдать кровь для молодой матери и ее 8-месячного ребенка с сильными ожогами. Информацию распространили в группе «Доноры Красноярского края».

В пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы подтвердили, что в ожоговом центре проходит лечение молодая женщина, которую доставили накануне из Кызыла. Ее ребенок остался в Туве, в республиканской больнице.

В Следственном управлении СК России по республике Тува пояснили, что ребенка и 30-летнюю женщину попытался убить 27-летний муж. 1 сентября между ними произошла ссора. Мужчина плеснул жену и ребенка бензином и поджег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «а,в», ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

В Красноярске кровь на плазму принимают в Краевом центре крови. Записаться на прием можно в рабочие дни с 14:00 до 15:00 по телефону (392) 220-06-09. В центре действуют ограничения на прием, поэтому всех доноров просят уточнять информацию и записываться заранее. Жители других городов тоже могут сдать кровь для молодой женщины. Сделать это можно в любой станции переливания крови.