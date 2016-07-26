Красноярская пенсионерка за 40 лет донорства сдала 33 литра крови

Во всемирный день донорства (14 июня) в Красноярске поздравляют добровольцев, которые безвозмездно сдают кровь для спасения человеческих жизней.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в краевом центре сегодня проживает 1,4 тысячи почетных доноров. Все они являются получателями ежегодной денежной выплаты в управлении социальной защиты населения. Звание «Почётный донор России» присваивается после 60-кратной сдачи плазмы крови или 40-кратной сдачи крови и ее компонентов (кроме плазмы).

Самый значительный стаж среди красноярских доноров зафиксирован у жительницы Свердловского района. Тамара Белодед впервые сдала кровь в 1961 году в возрасте 20 лет. Всю свою жизнь красноярка отработала на заводе медицинских препаратов, в течение более чем 40 лет женщина сдавала кровь на заводской мобильной станции переливания. За несколько десятилетий Тамара Белодед сдала порядка 33 литров крови.

«Несколько раз совсем незнакомые люди просили меня помочь детям, нуждающихся в срочном переливании. И я никогда не отказывала, помогала», — вспоминает пенсионерка.

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«Тамара Гавриловна очень отзывчивый и жизнерадостный человек, эти качества и желание помогать людям мотивировали её стать донором. Сейчас она находится на пенсии, но остаётся всё такой же внимательной и деятельной. 15 лет она возглавляет первичную ветеранскую организацию предприятия, на котором отработала более 40 лет», — рассказала Елена Глазунова, исполняющий обязанности руководителя управления социальной защиты населения Свердловского района.