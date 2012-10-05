Из-за неправильного угощения у жирафа выросли слишком большие копыта

В «Роевом ручье» посетители своим угощением чуть не погубили жирафа. Как пояснили в пресс-службе красноярского парка флоры и фауны, теперь животному предстоит неприятная и опасная процедура.

Неправильная еда, которой посетители подкармливают животных, привела к серьезной болезни жирафа. У самки по кличке Принцесса специалисты заметили симптомы заболевания, вызванного нарушением обмена веществ. Для обследования и консультации, по словам пресс-службы парка, привлекли лучшего специалиста Европы по африканским копытным животным и сотрудников государственной ветеринарной службы Красноярска.

Само заболевание удалось победить, но последствием стало увеличение и чрезмерный рост копыт. «В дальнейшем это может провести к повреждению мягких тканей копыт, воспалению, инфицированию и потере конечностей. Проще говоря, грозит гибелью. Специалистами рекомендовано провести процедуру обработки копыт животного», — отметили в пресс-службе парка.

Однако из-за того, что жирафы не очень контактные животные, процедура может быть очень опасной как для них, так и для людей. При полном обездвиживании возможны неблагоприятные последствия, включая смерть животного. Однако сотрудникам «Роева ручья» придется рискнуть, так как без обработки копыт Принцесса может умереть.

В парке еще раз напомнили, что рацион животных составляется ветеринарами с учетом их особенностей. Дополнительные угощения им не нужны.

Напомним, жирафы появились в красноярском зоопарке в 2007 году. В 2009 году самец Енисей покалечил себя и погиб в вольере. В 2012 году за несколько месяцев умерло еще три жирафа — самец Лавр и две самки Яра и Забава. Оставшимся трем животным пообещали создать африканские условия. В 2014 году жирафы Байтарек и Принцесса стали родителями «первого сибирского жирафа». Их дочь Радуга теперь живет в Нижнем Новгороде.