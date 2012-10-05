В Красноярске вырастет стоимость питания в школах

«Школьный комбинат питания» Красноярска собирается поднять цены обедов для школьников 7-11 лет. Информацию об этом руководство муниципального предприятия разослало в школы города.

Как следует из пояснительной записки, увеличение составит порядка 50%.

Так, еще в мае этого года школьный завтрак и обед при полном рационе стоили в пределах 50 и 70 рублей соответственно. Теперь же за утренний прием пищи придется заплатить 77 рублей, а за дневной — 107 рублей.

В течение дня пояснить причины столь резкого повышения стоимости обедов в школьном комбинате питания не смогли — его директора, Артема Бадюкова, не оказалось на месте, а звонки на мобильный он оставил без ответа. Однако его помощница по комбинату заверила, что передала ему просьбу Newslab.ru прокомментировать ситуацию.

Позже Бадюков все же дал комментарий:

«Увеличение стоимости обедов связано с ростом цен в целом по стране, и в связи с тем, что в комбинате питания стали отходить от использования колбасной продукции и полуфабрикатов, заменив их мясом и рыбой», — сказал он.

Напомним, место директора МУПа «Школьный комбинат питания» Артем Бадюков получил в июне этого года. Помимо этого он является действующим депутатом Красноярского горсовета. Избирался он от партии «Патриоты России». Однако 5 сентября этого года он был официально включен во фракцию «Единой России» в городском парламенте.