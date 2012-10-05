В Минусинске зафиксировали подкуп избирателей (видео)

На одном из избирательных участков Минусинска зафиксировали попытку подкупа избирателей во время предварительного сговора. Об этом Newslab.ru рассказали сотрудники участковой избирательной комиссии, дежурившие в этот момент.

По словам очевидцев, придя на дежурство в 16:00, они открыли участок и начали заполнять ведомости с именами избирателей. Буквально через 10 минут в помещение зашел первый человек — женщина заявила, что уезжает из города и потому хочет проголосовать заранее. Пока ее регистрировали и выдавали бюллетень, один из сотрудников участка заметил, что у дверей уже стоит очередь из шести человек.

«Я не первый год в избирательной комиссии и знаю, что так массово в самом начале работы участка никто не приходит, – рассказывает сотрудница, – и решила проверить происходящее».

Выйдя на улицу, женщина увидела две машины, возле которых стояли трое молодых людей и девушка.

«Увидев меня, девушка закричала, что я из избирательной комиссии и здесь пора сворачиваться», – рассказывает член комиссии.

Когда же сотрудница комиссии вернулась в здание участка, бюллетень получала пожилая женщина, которая напрямую спросила, как ей проголосовать за «Единую России», сославшись на то, что она забыла дома очки. По закону представители избиркома не могут указывать избирателям, как голосовать, поэтому ей отказали в подобной консультации. Однако, попытавшись выяснить, почему ее не будет в городе, зачем ей понадобилось голосовать заранее, избиркомовцы в ответ услышали:

«Да буду я в городе – просто меня попросили проголосовать сейчас».

История продолжилась и после 17:00, когда на участок пришли трое молодых людей. Двое из них проголосовали и ушли, а один, как выяснилось, забыл паспорт и вынужден был пойти за ним. Когда же он вернулся, проголосовал и вышел, сотрудница избиркома снова отправилась за ним, но уже вооружившись телефоном с камерой.

Тогда-то она и увидела, что вышедший молодой человек, подошел к поджидавшему его на улице парню (в светлой майке), и сказал: «Давай». Тот вынул из сумки, предположительно, деньги, и передал их первому. После чего сам направился к избирательному участку, бросив на ходу: «Будут еще люди, подвози – я на созвоне».

Практически сразу после этого, приехали вызванные ранее полицейские, которые принялись снимать показания с сотрудников избиркома. Во время этого процесса на участок снова пришел молодой человек в светлой майке, и привел с собой мужчину.

После заявления избиркомовцев о том, что именно этот молодой человек расплачивался за голоса деньгами, обоих мужчин задержали и доставили в полицию для дачи показаний.

В ГУ МВД по Красноярскому краю ситуацию прокомментировать не смогли. Однако сотрудники избиркома, рассказали, что, по словам полицейских, молодые люди ни в чем не признались.