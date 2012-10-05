В СГК рассказали о подготовке к зиме и о планах по улучшению экологии

Директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель 6 сентября на встрече с журналистами рассказал о подготовке к отопительному сезону, подключению объектов Универсиады, резервах компании и планах по снижению нагрузки на окружающую среду.

Ремонтная и инвестиционная программы 2017 года в целом выполнены, мероприятия по подготовке к зиме —создание запасов топлива, оформление документов по запросам инспектирующих органов — проведены. В Красноярске из плановых работ по тепловым сетям остается завершить строительство новой теплотрассы по ул. Волочаевской, которая готова на 99 %, отчет до конца строительства идет на считанные метры. Всего же в этом году СГК проведет перекладку 13 км тепловых сетей, еще 9,5 км новых будут построены.

«В 2017 году на тепловых станциях СГК был запланирован ремонт 111 единиц основного оборудования — это котлы, турбины, генераторы, трансформаторы. Работы выполняются по графику, станции готовы к взятию тепловой нагрузки», — подчеркнул Александр Шлегель.

Директор филиала также в очередной раз подтвердил, что для увеличения объёмов отпуска тепла у станций компании есть резервы. В частности, в Красноярске выполнена реконструкция двух перекачивающих насосных станций, которые необходимы для подключения новой теплотрассы, проходящей по четвертому мосту от Красноярской ТЭЦ-2 на левый берег. Переключение произойдет, как только будут завершены работы по монтажу тепловых сетей, но это не завязано с началом отопительного сезона — это работа на перспективу согласно новой Схеме теплоснабжения Красноярска.

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В Схеме теплоснабжения краевого центра также предусмотрено замещение до 2033 года ряда котельных. В прошлом году потребители трех закрытых котельных начали получать тепло от ТЭЦ СГК. В этом году совместно с Красноярским машиностроительным заводом проведена работа по замещению котельной предприятия. Сначала на ТЭЦ-1 была переведена тепловая нагрузка по отоплению помещений завода, а затем построен паропровод для промышленных нужд и произведен останов котельной. В этом году планируется к замещению мощностями ТЭЦ также котельная № 3 «КрасКома» в микрорайоне «Покровский».

Мероприятия по замещению малых теплоисточников не только экономически целесообразны, но и дают ощутимый экологический эффект: на каждую гигакалорию, произведенную ТЭЦ, приходится значительно меньше выбросов, чем на небольших теплоисточниках. На крупных станциях работают мощные системы очистки уходящих газов, а высота дымовых труб позволяет эффективно рассеивать выбросы, снижая их концентрацию в городском воздухе.

«Закрыв котельную в Студгородке и Академгородке, мы перевели потребителей на тепло Красноярской ТЭЦ-2. Станция оснащена электрофильтрами, котельные такого оборудования не имеют», — привел пример директор Красноярского филиала СГК.

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Еще один приоритет в деятельности СГК, направленный на оздоровление экологии города, — это снижение объема выбросов Красноярской ТЭЦ-1. Как напомнил Александр Шлегель, проект предусматривает установку пилотного электрофильтра (в последующем, и других электрофильтров) и строительство новой трубы. «У нас проведены конкурсы, определены организации, которые будут проектировать и устанавливать электрофильтр на котле, а также проектировать новую трубу», — добавил он.