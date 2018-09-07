Автотранспортные предприятия Красноярска ждет оптимизация

Два автотранспортных предприятия Красноярска объединят в одно, сообщили в пресс-службе городской администрации. Оптимизацию проведут для повышения эффективности деятельности.

В Красноярске работали три таких пассажирских предприятия: МП «КПАТП — 2», МП «КПАТП −5», МП «КПАТП — 7». В рамках оптимизации МП «КПАТП-2» присоединят к МП «КПАТП-5». Таким образом, в краевом центре появится единое левобережное муниципальное предприятие.

Как пояснили в мэрии, благодаря слиянию произойдет сокращение административно-управленческого аппарата. Все права и обязанности присоединяемого предприятия переходят к МП «КПАТП-5», как и все обслуживаемые им маршруты.

Сокращения количества маршрутов, транспортных единиц, а также доли муниципального пассажирского транспорта не произойдёт. После проведения процедуры оптимизации муниципальное предприятие № 5 будет обслуживать 11 маршрутов (с учётом маршрутов МП «КПАТП-2»). Ежедневный выпуск на линию составит 126 автобусов.

Предприятие, обслуживающее преимущественно маршруты правобережья, МП КПАТП-7 сохранится. Его максимальный ежедневный выпуск составляет 120 автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров по 15 маршрутам (с учётом дачных).