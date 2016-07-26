На улицы Красноярска выпустили 265 новых автобусов

Красноярские перевозчики поэтапно обновляют парк автобусов. С начала текущего года на городские маршруты вывели 265 новых транспортных средств, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня в ходе выездной инспекции глава Красноярска Эдхам Акбулатов посетил автотранспортное предприятие «ИП Сидоров» и проверил, как проходит обновление подвижного состава.

Перевозчик обслуживает восемь городских маршрутов, ежедневно на линии выводят порядка 100 автобусов. В 2016 году предприятие обновило подвижной состав на маршруте № 92. И уже в ближайшие выходные порядка 20 автобусов ПАЗ 320412 выйдут на маршрут № 3 «Студенческий городок — автовокзал „Восточный“».

«Все автобусы отечественного производства, 2017 года выпуска, экологический класс — ЕВРО-4. Норма по дымности у этих машин ниже почти в десять раз в сравнении, к примеру, со старыми МАЗами. Бонусом является экономичность моделей, манёвренность, есть антиблокировочная система, которая не позволяет водителю продолжить движение, если до конца не закрыта дверь. Такие машины уже обкатаны у нас на маршруте № 99, красноярцы уже оценили их удобство. Не случайно, по мнению горожан, принявших участие в опросе на сайте администрации города, этот маршрут был признан лучшим», — доложил главе города руководитель автотранспортного предприятия Виктор Сидоров.

Своими впечатлениями поделились и водители, которые уже опробовали новые автобусы в работе. «Мы рады, техника очень хорошая, работать приятно. Коробка передач автоматическая, идёт мягко, вместимость автобуса — порядка 70 человек. Считаю, что пассажирам будет комфортно», — поделился впечатлениями водитель первого класса с 20-летним стажем Геннадий Бохан.

В ходе выездного совещания глава Красноярска отметил, что на сегодняшний день видны результаты исполнения перевозчиками условий контрактов, но на этом работа не заканчивается.

«В конкурсе были заложены определённые требования для перевозчиков, в том числе — системное обновление подвижного состава, чтобы транспорт был современным, надёжным и что очень важно — экологичным. На сегодня частными предпринимателями обновлено порядка 260 автобусов, из них более 40 единиц — в текущем году. То есть процесс обновления парка идёт перманентно. Безусловно, на этом нельзя останавливаться, необходимо продолжить вести работу в отношении и качества, и культуры обслуживания пассажиров, чтобы общественный транспорт становился всё более привлекательным», — отметил Эдхам Акбулатов.

Наряду с модернизацией парка техники, перевозчики проводят работу по приведению в порядок внутренней и внешней экипировки автобусов, а также вводят униформу для водителей и кондукторов. Происходящие изменения отмечают и красноярцы.

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«Езжу на 37 и 50 маршрутах, жалоб на обслуживание нет. Хотелось бы отметить несколько плюсов. Появилось мобильное приложение, по которому в онлайн-режиме можно отслеживать нужный тебе маршрут, что удобно, особенно для подростков, студентов. Автобусы ходят чётко по расписанию. Водители и кондукторы в униформе — просто приятно смотреть. Хотелось бы, чтобы автобусы были поновее, а остановки общественного транспорта более приспособленными к нашим сибирским условиям», — говорит красноярка Александра.

В рамках выездного совещания мэр отметил, что все составляющие качественного обслуживания пассажиров необходимо совершенствовать, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Завершая совещание, Эдхам Акбулатов рассказал о ближайших перспективах развития системы общественного транспорта Красноярска: