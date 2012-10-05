В Красноярском крае главу сельсовета уличили в краже бензина, но оставили на свободе

Чиновника из Казачинского района уличили в растрате, но осудили лишь условно. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Накануне завершился суд над бывшим главой администрации Талажанского сельского совета Казачинского района, который за год растратил больше 50 тыс. рублей.

Как пояснили в следственном управлении, больше года — с января 2016 года по февраль 2017 — в праздничные и выходные дни мужчина заправлял свой автомобиль бензином Аи-92 на заправках ООО «Магнат-РД». Для расчета он использовал заправочную карту, собственником которой является администрация сельсовета. При этом поездки не были служебными. Общая сумма ущерба составила около 50 тыс. рублей.

Учитывая то, что вину чиновник признал и возместил ущерб, суд решил не лишать его свободы, наказав условным заключением на год.