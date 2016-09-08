В Ачинске после урока физкультуры скончался подросток

В ачинской больнице скончался 13-летний подросток. Одному из учеников школы № 3 стало плохо во время уроков.

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Школьника увезли с занятий и доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось — ребенок скончался.

Как рассказали в Следственном комитете, подростку стало плохо на уроке физкультуры. Что послужило причиной смерти школьника, установят следователи. В настоящее время они проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.