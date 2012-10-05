Во дворе около здания краевого правительства сожгли дорогой автомобиль

Ночью под окнами детского сада в центре города сожгли BMW. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар произошел во дворе дома № 123 по ул. Ленина около часа ночи. Обратившиеся в пожарную охрану красноярцы рассказали, что машина BMW загорелась неожиданно и почти сразу ее полностью охватил огонь.

Через несколько минут на место прибыла автоцистерна и 4 пожарных. Им потребовалось на тушение около 10 минут. Дознаватели пожарной охраны подтвердили подозрения жителей — по предварительным данным, машину подожгли специально.

Как пояснили в МУ МВД России «Красноярское», следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело. Автомобиль забрали на экспертизу.