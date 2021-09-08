«Работы не приняты ни по одному объекту»: в мэрии рассказали о ремонте дорог

В Красноярске подрядчики пока полностью не сдали ни один объект масштабного ремонта, проходившего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Напомним, по этой программе с начала лета в Красноярске ремонтируют 48 объектов. Сегодня в мэрии рассказали, что осталось завершить 10% работ.

Как пояснил начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин, основной фронт работ закончен примерно на 30 объектах: там уложено дорожное полотно, установлены бордюры, выполнены работы по обустройству колодцев.

Чиновник добавил, что в городе остаются проблемные места, например, улицы Партизана Железняка и Алеши Тимошенкова, где есть нарекания к подрядчику, причем претензии есть не только у заказчика, но и у жителей, в частности, маломобильных горожан.

«Что касается именно благоустройства автомобильных дорог, то практически на всех объектах данные работы ещё в стадии завершения. Это 10% от общего объема выполняемых работ», — продолжил Никита Дресвянкин.

Материалы по теме Водителям придется ездить по недоремонтированной улице Горького

Как пояснили в мэрии, работы по приемке ведутся абсолютно на каждом объекте, но в полном объеме они не приняты ещё нигде: по каждому контракту у подрядчика есть обязательства перед заказчиком, в том числе и связанные с благоустройством.

В мэрии напомнили, что свои жалобы на ремонт дорог горожане могут оставлять на сайте администрации: «Все обращения будут рассмотрены и приняты в работу», — заверили чиновники.