Красноярка пойдет под суд за сообщение о грабеже

Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении красноярки за заведомо ложный донос. В начале лета женщина находилась в Хакасии, где потеряла сумку. Вернувшись в Красноярск, она написала заявление в полицию, в котором сообщила, что неизвестные вырвали у нее из рук пакет с вещами и документами, после чего скрылись.

Стражи порядка начали расследование. Оказалось, что хакасские полицейские нашли пропажу и вернули ее, но женщина не сообщила об этом красноярским правоохранителям и не забрала заявление.

Материалы по теме Посетитель кафе «от скуки» выдумал ограбление и заявил на себя в полицию

В отношении жительницы краевого центра было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос», ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Отметим, женщина ранее не была судима. Красноярка не объяснила, почему она не сообщила о том, что ее вещи нашли и вернули.