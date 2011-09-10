В Красноярском крае выбирают местную власть

Сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, в 37 районах Красноярского края проходят выборы в местные органы самоуправления.

Так, в Абанском, Ачинском, Енисейском, Идринском, Ирбейском, Казанчинском, Кежемском и Туруханском районах выбирают депутатов райсоветов.

Жителям 37 сельских поселений предстоит определиться с выбором членов сельсоветов и их глав. А в Канске, Железногорске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово и Норильске — депутатов горсоветов.

Отметим, что немалая часть выборных кампаний этого года — это дополнительные выборы депутатов различных уровней.

Из крупных городов полностью сменится состав местных парламентов только в Минусинске, Назарово и Норильске.