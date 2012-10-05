В Красноярске состоялась краевая встреча выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий

В Красноярском кадетском корпусе (ул. Малиновского, 20г) 9 сентября встретились выпускники кадетских корпусов и Мариинских гимназий края.

В 2018 году система кадетского и женского гимназического образования празднует 20-летие. В честь юбилея Ассоциация выпускников подарила Красноярскому кадетскому корпусу часы обратного отсчета до знаменательной даты.

Выпускники встретились с преподавателями, большинство из которых продолжает работать в корпусе и гимназии. Основная часть мероприятия проходила у памятника генералу Александру Лебедю — основателя системы кадетского образования в Красноярском крае. Выпускники почтили память генерала возложением цветов.

«Система кадетского и женского гимназического образования дала за годы существования почти 4 тысяч выпускников. Большинство из них — высокообразованные и успешные люди, работающие в государственных структурах, бизнесе, общественно-политических организациях. Сегодня кадеты и гимназистки — опора духовности и нравственности российского общества — с одной стороны, и пример патриотизма — с другой. Важно это развивать, что мы и делаем. А такие встречи позволяют „сверить“ часы и поддерживать связи между теми, кто прошел эту школу жизни», — сказал заместитель председателя правления Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий края Семен Сендерский.

Сегодня Красноярский кадетский корпус состоит из семи рот, в каждой — по четыре взвода (каждый взвод — 20-25 мальчиков). Всего в учреждении обучаются около 600 человек. В Мариинской гимназии учатся более 300 девочек с 5 по 11 класс.