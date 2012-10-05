Фото с кубком и башкирская любовь: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 19°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

Материалы по теме Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Красноярск на этой неделе

С 10:00 на Театральной площади можно будет увидеть и сфотографироваться с Официальным Кубком чемпионата мира по футболу FIFA. Кубок сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В соответствии с существующими правилами FIFA прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA. Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей — уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура Кубка. Официальный Кубок пробудет в Красноярске до 13 сентября.

На Каменке проходит выставка фотографий из Новосибирска «Времена года» (6+). Три художника в разных техниках нарисовали свой ноябрь, июль и все-все месяца года. Вышли граффити, нежные девушки и строгая графика. Работы на выставке особенные — огромные полотна 2 на 2 метра. Начало в 11:00.

В 17:10 красноярцев приглашают в Дом кино на сеанс фильма «Из Уфы с любовью» (12+). Картина башкирского производства затрагивает вечную тему любви и показывает красоту Уфы с лабиринтами типовых многоэтажек и уютными улочками.

В Органном зале фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» продолжится концертом «Шен сквозь века» (6+). Концерт рекомендован любителям органной классической и этнической музыки. Легендарный виртуоз игры на «шен» (губной орган) Ву Вэй из Китая презентует возможности инструмента с 4000-летней историей. Начало в 19:00.