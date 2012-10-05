Клиенты банка «Акцепт» получили еще одно преимущество при сделках на московской бирже

С сентября клиенты банка «Акцепт» могут воспользоваться дополнительным инструментом проведения биржевых торгов — совершать сделки с «расчетами завтра» (ТОМ, сокращенное от английского tomorrow).

Это отсроченная валютная сделка, расчеты по которой на бирже происходят на следующий банковский день (завтра), в этом случае сделка на обмен валюты заключатся сегодня, а расчеты по заключенной сделке происходят в течение следующего дня. Торговая сессия на TOM доступна для всех валютных пар и длится с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

«Совершение таких сделок может быть достаточно выгодно, так как в течение продленного времени торговой сессии часто наблюдаются сильные колебания курсов валют», — отметили в пресс-службе АО «Банк Акцепт».

Более подробную информацию можно получить у главного специалиста сектора брокерского обслуживания Дробышевой Юлии по тел. +7 (383) 219-17-07.

Услуга «Прямой доступ к валютному рынку Московской биржи через систему QUIK» доступна клиентам банка больше года. С помощью этой услуги клиенты в режиме реального времени могут принимать непосредственное участие в биржевых торгах, выгодно и оперативно осуществлять конверсионные операции, совершая сделки с самыми популярными валютными парами USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB, GBP/ RUB, CHF/RUB.