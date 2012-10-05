Вторник станет самым жарким днем предстоящей недели

По прогнозу портала Gismeteo.ru, первые два дня рабочей недели будут самыми теплыми, но на смену им придет осенний холод.

В понедельник, 11 сентября, красноярцев ожидает пасмурная погода с небольшими осадками. Термометры покажут +18.. +19 °С, а к вечеру температура снизится до +15 °С. Во вторник в краевой центр ненадолго вернется лето — около +19.. +21 °С днем и солнце. Незначительные дожди пройдут в ночное время и во второй половине дня. К ночи столбики термометров покажут +12 °С, а небо затянут тучи.

Материалы по теме Мокрый сентябрь Прогноз погоды в Красноярске на месяц

К полудню среды дождь усилится — синоптики прогнозируют, что в этот день выпадет до 30 мм осадков, а воздух не прогреется выше +13 °С. В четверг днем похолодает по +11 °С, дождь будет слабым, а ночь температура опустится до +8.. +9 °С. В последний день рабочей недели дождь не прекратится: синоптики обещают, что он будет идти весь день. Утренние +8 °С сменит +12 °С ближе к вечеру.

Выходные тоже будут по-осеннему переменчивыми и дождливыми. Если в субботу температура поднимется до +17 °С, а моросящий дождик будет сменяться солнцем, то в воскресенье небо плотно затянут тучи и температура, с утренних +10 °С к полудню упадет до +9 °С.