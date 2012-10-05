Информбезопасность и автоматизация бизнес-процессов станут главными темами выставки itCOM—2017

С 12 по 14 октября в рамках выставки «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации» запланирована масштабная программа мероприятий как для специалистов, так и для горожан.

Центральным событием конгрессной части станет конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, ежегодно проходящая на площадке МВДЦ «Сибирь». В этом году тема конференции: «Практическое импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления: итоги по состоянию на 2017 год и перспективы развития».

Специалистов отрасли информационных и телекоммуникационных технологий ждут круглые столы и семинары по вопросам информационной безопасности и облачным технологиям, безопасности в сети, автоматизации производственных и бизнес-процессов в XXI веке, инноваций в российском приборостроении, а также по вопросам подготовки кадров.

Кроме того, гостям представят новое практическое решение «Мобильное предприятие» в одном телефоне, презентуют современные ПО и сервисы, проведут для всех желающих ярмарку вакансий в it-отрасли.

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Неотъемлемой частью профессиональной программы станут региональная конференция операторов связи, Красноярский интернет-форум и смотр молодежных проектов Soft-парад.

Для непосредственных потребителей it-услуг предусмотрены Сибирский игровой чемпионат, презентации практических решений от операторов связи, интернет-провайдеров и разработчиков ПО, презентации новинок в области сотовой связи, акции и розыгрыши призов от компаний-участниц.

Не останутся в стороне и люди старшего поколения — для них будут работать классы компьютерной грамотности.

Выставка «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации» будет работать 12-14 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время проведения: с 10:00 до 17:00.

Организатор: ВК «Красноярская ярмарка» совместно с Управлением информатизации и связи администрации Красноярска.