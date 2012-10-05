«Вышел и не боится»: в Красноярском крае медведь напугал водителей (видео)

В Красноярском крае на автомобильную трассу вышел медведь. О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы. Группа людей, ехавшая по трассе «Красноярск — Енисейск», заметила зверя на обочине дороги. По словам автора видео, встреча со животным произошла накануне в районе села Казачинское.

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На кадрах видно, что автомобиль остановился за несколько метров от медведя.

Зверь некоторое время бродил вдоль обочины трассы, после чего перебежал дорогу и скрылся в лесу.

В полиции рассказали, что к ним не поступало обращений от жителей по поводу опасного животного.