В Сбербанке опровергли информацию о принудительном превращении дебетовых карт в кредитные

В управлении Сибирского банка Сбербанка России опровергли информацию о том, что с недавнего времени все дебетовые карты организации были переведены в разряд овердрафтовых.

Информация об этом появилась несколько дней назад в социальных сетях. Их пользователи писали, что у всех дебетовых карт Сбербанка появились небольшие кредитные лимиты, а сами карты при отображении в «Сбербанк Онлайн» сменили статус на овердрафтовые.

Это, по мнению блогеров, приведет к тому, что счета смогут уходить в минус при нулевом балансе карты и за это будут брать процент как при кредитовании.

К тому же, по их словам, теперь если снимать деньги сразу после их перевода на счет, выдаваться они будут с овердрафтной части, т.е. из ресурсов банка, так как переведенные средства зачисляются на счет позднее (в среднем 7-10 дней), чем совершается сама операция. Иными словами, на конкретном счете они числятся лишь номинально, а деньги выплачиваются из резервов банка, поэтому за пользование этими ресурсами тоже придется платить.

В самом Сбербанке эту информацию отрицают, объясняя произошедшее сбоем в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Причем коснулось это только мобильного приложения — лишь там изменился статус карты. В веб-версии же — все по-прежнему.

«Никаких кредитных лимитов у дебетовых карт не появилось, — говорят в банке, — и условия предоставления услуг не изменились».

По заверению сотрудников Сбербанка, его специалисты сейчас работают над решением проблемы.