«Хотели козленочка погладить»: в Хакасии двое детей чуть не погибли на скалах

В Абазе полицейский и случайный прохожий спасли ребенка с отвесной скалы. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД России по республике Хакасия.

Вчера вечером в Абазе двое детей — 7-летний мальчик и 6-летняя девочка — забрались на скалу около железнодорожного моста. Позднее они рассказали, что хотели погладить козленка. Мальчик не удержался на скользких камнях и упал вниз. Как отметили в пресс-службе, высота скалы в этом месте составляет около 70 метров. Девочка испугалась и начала громко кричать.

На помощь детям кинулись люди из соседних домов. Мальчика сразу увезли в больницу — он получил серьезную травму головы, но врачи считают, что его жизнь вне опасности. До девочки попытался добраться житель города Георгий Рукосуев. Когда мужчина понял, что преодолеть последние метры без поддержки он не сможет, он начал успокаивать девочку до приезда полиции.

Как выяснилось, на вызов приехал лишь один сотрудник — оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков Отделения МВД России Абазы капитан полиции Евгений Ильиченко. Никакого специального снаряжения у него не было, но мужчина сумел добраться до ребенка. Сняв девочку с опасного уступа, он спустился вместе с ней на землю.