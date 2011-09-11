13-летняя школьница год молчала о сексуальном насилии

В Дивногорске возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней школьницы, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. В 2016 году 37-летний житель поселка Тура, страдающий психическим заболеванием в легкой форме, приехал в Дивногорск в гости к своей родственнице. В это же время у нее находилась 13-летняя девочка, которая играла с маленькими детьми женщины.

«Воспользовавшись отсутствием дома взрослых членов семьи, мужчина совершил в отношении девочки развратные действия, не применяя насилие, а действуя путем уговоров», — рассказали в ГСУ СК.

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Мужчина попросил девочку никому не рассказывать о случившемся. Школьница молчала год, однако обо всем рассказала родственнице насильника накануне его повторного приезда.

Следователи допросили подозреваемого, он полностью признал свою вину. В настоящее время с пострадавшей девочкой работает психолог, расследование уголовного дела продолжается.