ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам

С 11 сентября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1-2 процентных пункта.

Корпоративным клиентам ВТБ кредиты наличными теперь доступны по фиксированной ставке 16,9 % годовых. В случае, если данные клиенты работают в бюджетной сфере, ставка установлена на уровне 15,9 %. Для зарплатных клиентов ВТБ ставка по-прежнему составляет 15,9 % годовых (в рамках программы «Люди дела» — 14,9%), для внешних клиентов — от 16,9 %.

При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5 % годовых. При этом для клиентов, не относящихся к категории зарплатных или корпоративных, средняя ставка по этой программе снижена на 2 п.п.

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За январь-август 2017 года клиенты ВТБ оформили свыше 126 тысяч кредитов наличными на сумму более 68 млрд рублей, что почти на 20 % выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2016 годом в 3,5 раза и составил 33,4 млрд рублей.

Программой воспользовались более 44 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13 %, превысив 205 млрд рублей.