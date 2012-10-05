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«Бесполезно урезонивать»: волонтеры очистили скалы Торгашинского хребта от надписей
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«Бесполезно урезонивать»: волонтеры очистили скалы Торгашинского хребта от надписей

11 сентября 17:11
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Активисты молодежного совета РУСАЛа в минувшие выходные поднялись на Торгашинский хребет для очистки красивейшего скального массива в черте Красноярска от надписей нерадивых посетителей.

Как отмечают организаторы акции, одиннадцать человек несколько часов провели под моросящим дождем, чтобы с помощью растворителя, содового раствора и щеток оттереть со скал «художества», оставленные нерадивыми туристами.

«Чуть не повезло с погодой, но она нам не помеха! Зато не жарко было идти. Даже раньше не слышал об этом месте — все „Столбы“ да „Столбы“! А там тоже очень красиво!», — поделился впечатлениями Роман Желтов, специалист Русской инжиниринговой компании (РИК).

Над стиранием наскальных рисунков красноярцев и гостей города волонтеры трудились несколько часов. Часто под верхним слоем краски обнаруживались еще несколько слоев, которые с трудом поддавались действию растворителей. Несмотря на серые тучи и сырость, активисты остались довольны результатами экологического выхода.

Не составляет труда сделать пару бессмысленных надписей на скалах, а вот оттереть их — настоящий подвиг.
Фото: РУСАЛ
Главное в таком деле — чувство выполненного долга и хорошая компания (ну и походный перекус, конечно).
Фото: РУСАЛ
Как отметил менеджер пресс-службы КрАЗа Андрей Оланов, во время подъема активисты обнаружили горящий костер и догадались подбросить в него хворост. Огонь пригодился на обратном пути — постоянно шедший мелкий дождь вымочил всех до нитки.
Фото: РУСАЛ
«От похода на Торгашинский хребет осталась под большим впечатлением. Да, нам не повезло с погодой — на протяжении всего похода моросил мелкий дождь, было сыро и грязно, но мы грелись горячим чаем с бутербродами, костром, песнями, заряжали друг друга шутками и смехом. Когда поднялись на самый верх, поняли, что оно того стоило!» — делится приятными впечатлениями участница акции Яна Домбровская.
Фото: РУСАЛ

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«Людей, способных так „расписывать“ окружающую их природу, уже бесполезно урезонивать, куда больше толку воспитывать уважение и бережное отношение к природе в подрастающих сейчас детях, причем делать это должны их собственные родители. И, несмотря на то, что нам не удалось полностью вывести красочные слои, русаловцы настроены оптимистично: главное, что преодолели подъем, самих себя, восхитились видом красноярских „Столбов“ и Базаихи с хребта!» — поделилась впечатлениями участница акции Яна Домбровская, пообещав, что на следующий подъем активисты возьмут с собой больше химических средств и друзей—единомышленников.

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