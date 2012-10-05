Волонтеры Красноярской ГЭС стали участниками экомарафона «360 минут»

Волонтеры Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго приняли участие в главном всероссийском волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут».

За 6 часов волонтеры собрали более 36 тысяч мешков мусора. Экологические уборки прошли на всем побережье озера Байкал, а всего в масштабном мероприятии приняли участие 17 тысяч человек. С приветственным словом к волонтерам экомарафона En+ Group обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«Экомарафон „360 минут“ — заметное событие Года экологии. Это хороший пример, как бизнес и общественность объединяются, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Результат акции — не только тонны собранного мусора, но и формирование запроса молодежи на участие в природоохранной повестке. И это большой шаг к повышению экологической культуры в целом», — отметил Сергей Донской.

Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго вошла в число 22 компаний, которые поддержали главный всероссийский экологический марафон «360 минут». Самые активные сотрудники компании — победители экологического конкурса «Наш общий дом» вместе с другими корпоративными волонтерами приняли участие в уборке берегов Байкала. Уборка в этот день прошла в 186 точках на побережье Иркутской области и республики Бурятия. Площадь крупных уборок этой территории составила 1249 га, что соответствует площади почти 2 тысяч футбольных полей.

«Сотрудники Красноярской ГЭС впервые присоединились к экологическому марафону „360 минут“, но я надеюсь, что зародившееся в стенах компнаии волонтерское движение будет развиваться. . Мы и впредь будем поддерживать добровольческие инициативы сотрудников, ведь экология начинается с самого себя. Прежде всего нужно воспитывать экоьгию души», — генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский.

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В течение 360 минут волонтеры убирали берега Байкала. По итогу собрано более 36 тысяч мешков мусора — это 155 камазов. В основном, это мусор, оставленный туристами, металлолом и бытовые отходы. Среди интересных находок — якорь, стиральная машина, матрас, ледянка и многое другое. Весь мусор, собранный участниками, утилизирован и частично переработан.

В этот день по всей России волонтеры экомарафона «360 минут» очищали от туристического мусора популярные места отдыха, берега рек, озер, территории сельских поселений и многое другое. Экологические акции также прошли в 13 заповедниках, природных и национальных парках Приморского, Забайкальского, Красноярского, Краснодарского краев, республики Хакасия и Архангельской области. В Байкальском заповеднике волонтеры экомарафона посадили 52 дерева — кедры, сосны, ели, а также построили экотропу для людей с ограниченными возможностями. В заповеднике «Столбы» волонтеры очистили от вандальных надписей скалы, в Сихотэ-Алиньском устраняли последствия тайфуна «Лайонрок» — приводили в порядок урочище Благодатное, в заповеднике «Хакасский» добровольцы «360 минут» очистили от мусора берега озер Иткуль, Орловка и Камышовое.

8 сентября в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова прошел первый всероссийский слет волонтеров, приуроченный к ключевой акции, где собрались около 500 участников экомарафона со всей страны: Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и других городов, а также волонтер из Америки. В рамках слета организаторы наградили 7 почетных волонтеров «360 минут» — это те, кто уже 7 лет участвует в ключевых акциях на Байкале. Кроме того, 10 сентября на Байкале впервые прошло заседание Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России, в ходе которого обсуждались вопросы корпоративного эковолонтерства, экопросвещение в России, экологические проекты.

Всего в 2017 году в главном всероссийском волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут» примут участие 100 000 волонтеров. За время проведения экомарафона добровольцы спускались в пещеры, поднимались на вертолете в горы и погружались на дно уникального озера Байкал, чтобы очистить окружающую среду от мусора. Среди ярких мероприятий в 2017 году — стартовая акция «Проверь свое экологическое зрение». Более 2 300 человек в 11 городах с помощью специальных таблиц, где были изображены 11 видов краснокнижных животных. Подобную акцию один из волонтеров провел и на Гавайях в США.

Необычной акцией стало очищение дна Байкала от мусора в мае этого года. В Листвянке (Иркутская область) волонтерами «360 минут» стала группа дайверов. При температуре воды четыре градуса 25 аквалангистов совершили погружение для уборки дна озера. За это время со дна Байкала в общей сложности был поднят грузовик мусора.

Кроме того, участники марафона занимались уборкой мусора на минеральном источнике Аржаан-Уру в Саяно-Шушенском заповеднике, куда тувинцы приносят свои дары, оставляя много туристического мусора. Маршрут до культового места пролегает по труднопроходимым тропам заповедника. Группа волонтеров летела туда на вертолете, после чего несколько километров добиралась пешком. За сутки экоакции было собрано 50 мешков мусора.

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Серию экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group организует седьмой год подряд. Главный всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» — это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. В этом году сотни экологических мероприятия прошли в 18 регионах: от Кавказа до Дальнего Востока. В 2017 году компания En+ Group и министерство природных ресурсов и экологии РФ объединили усилия для решения вопросов охраны окружающей среды.

Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью компании En+ Group рассказала:

«Особое внимание мы всегда уделяем территории в районе поселков Танхой, Паньковка, Мурино — это одни из самых популярных туристических мест на Байкале. Каждый год, приезжая сюда, мы видим, что мусора становится меньше, но его все еще очень много. Мы рады, что сейчас на акцию выходят тысячи волонтеров, а ведь начиналось все с небольшой уборки на 100 человек, когда убирать побережье Байкала вышли сотрудники нашей компании. Важно, что к нашему проекту в этом году присоединилось Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также известные люди, например, Елена Летучая, Николай Валуев, Виктор Рыжаков и многие другие. Они личным примером формируют ответственное отношение к природе большего числа людей, привлекают внимание к экологическим проблемам. В Иркутской области действует комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий, экомарафон — лишь ее часть. Это масштабная система, включающая в себя поддержку научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность, проекты по экопросвещению, эковолонтерству».